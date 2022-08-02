В Курганской области показали методы выращивания сельхозкультур

Сегодня, 2 августа, прошёл День поля Кургансемена. На мероприятии представители агропромышленного комплекса подвели итоги, поставили задачи на этот и следующий год и рассказали об успехах в развитии сельскохозяйственных культур.

Марат Исламов, генеральный директор «Кургансемена», поднял вопрос об обеспечении продовольственного запаса страны. «Мы должны грамотно и высокоэффективно делать свою работу, чтобы наша продукция была востребована и рентабельна. При этом мы с вами должны получать достойный урожай при низкой себестоимости и делиться произведенной продукцией», - сообщил Марат Исламов своим коллегам. На День поля приехали представители разных компаний, занимающихся выращиванием зерновых, масляных и других культур.

Павел Кощеев, директор Департамента АПК, сообщил: «Несомненно, на сегодняшний день складываются благоприятные условия, которые позволят собрать достойный урожай. Благодаря грамотному применению агротехнологий, своевременному посеву, соблюдению всех технологических элементов урожай прогнозируется более полутора миллионов тонн зерна. На сегодняшний день в Курганской области имеется 9 семенных заводов, которые в полной мере обеспечивают не только Курганскую область, но и территорию РФ».

Компания «Кургансемена» в этом году отметила уже 34 день рождения. За это время агрохолдинг добился больших результатов. Последние годы выдались особенно удачными. Именно технологиями и результатами работы поделились представители «Кургансемена».

На выставку приехали сельхозтоваропроизводители не только России, но и Казахстана. Руслан Аубакиров, коммерческий менеджер ТОО СП Гаршино, рассказал, зачем стоит посещать такие мероприятия: «Мы часто закупаем семена у России, со следующего года планируем закупать конкретно в Кургане. На этой выставке можно узнать технологии изготовления, виды сортов, рекомендации по удобрению и химии. Важно услышать мнения профессионалов, подобрать для себя наиболее оптимальный вариант».

Кроме выращивания классических культур «Кургансемена» занимаются и экспериментальным выращиванием яровой мягкой пшеницы, гороха, овса и ячменя. Сорта представлены различными институтами со всей территории России и Казахстана.

Александр Сураев, старший научный сотрудник агрохолдинга сообщил, что в питомнике выращивается более 120 экспериментальных сортов. Такое выращивание создано с целью подбора наиболее оптимальных сортов. Выводятся виды зерна, устойчивые к вредителям, климату.

«Селекция – это очень сложный, ручной труд. Каждое зернышко на вес золота. Скрещивания, отборы проводятся вручную» - рассказала Ирина Кашина, заведующая лабораторией селекции и первичного семеноводства ООО «Научный центр «Кургансемена».

Аграрная промышленность в Курганской области не стоит на месте. Меры поддержки Правительства позволяют уверенно двигаться вперёд. Руководители агропромышленных компаний в нашем регионе не сомневаются в достижении высоких результатов работы.

Текст Анастасии Пережегиной, фото Николая Пушилина.

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