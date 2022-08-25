В Курганской области полным ходом идет уборка зерновых и зернобобовых культур

В Каргапольском районе на 23 августаих уже убрано почти 19,3% от общей уборочной площади. Средняя урожайность по району составляет 26,3 ц/га.

Наибольшую урожайность в целом показывают ООО «АгроИнвест», ООО «Агрокомплекс Каргапольский», ООО «Долговское». При этом в некоторых хозяйствах треть или больше трети площади убрано - ООО «Агрофирма Нива», ООО «АПК Сельхозпродукт».

Каргапольские аграрии понимают, что сейчас самое жаркое время на полях, нужно успеть собрать урожай, чтобы в темп работы не вмешалась погода.

В Катайском районе продолжается уборка зерновых культур. Озимая рожь в ИП глава КФХ Бушухин А.М. обмолочена на всей площади 84 га, урожайность в бункерном весе составила 27 ц/га. В ряде хозяйств района, АО «Свинокомплекс «Уральский», ООО «Колос», ИП глава КФХ Зенкова З.С.,ИП глава КФХ Марзашев С.И., ИП глава КФХ Шакиров Б.У., ИП глава КФХ Яренских А.В., идет обмолот яровых зерновых культур ранних сроков сева: ячменя овса, пшеницы. Первые намолоты радуют, зерно с полей поступает с влажностью 12-13%, урожайность 20-25 ц/га. В КФХ Трифонова А.А. и Жиенбаева Г.И. обмолот зерновых уже завершен.

К уборке зерновых и зернобобовых приступили уже все хозяйства Шатровского округа и начало уборочных работ показывает отменный урожай, в среднем по округу 31,5 ц/га. На сегодня убрано зерновых и зернобобовых 18,3% от плана.

Заложено 29,6 тысяч центнеров семян, начали готовить почву под будущий урожай - 3533 га вспахано зяби.

Лидерами уборочной кампании на 23 августа являются ООО «Нива», ООО «Исеть», КФХ Грехов А.В., КФХ Курбердинов Е.К., КФХ Устинов В.В. и Глава КХ Вараксин С.Л.

По информации департамента АПК.