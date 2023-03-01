В Курганской области получил поддержку 71 аграрный проект в 2022 году

В этом году по инициативе губернатора Шумкова будет запущен новый механизм по поддержке наших товаропроизводителей: те хозяйства, которые уже получали государственную помощь и показали положительную динамику, могут быть поддержаны в рамках Инвестиционного гранта, сумма которого может достигать 5 миллионов рублей, Эти деньги аграрии могут потратить на приобретение сельхозживотных за пределами региона.

Об этом в прямом эфире рассказал директор областного департамента АПК Павел Кощеев. Эфир состоялся на официальной странице регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте».

«Продолжает действие проект «Русская мечта», направленный на то, чтобы люди на территории Курганской области чувствовали себя достойно, жили и развивали экономику, а мы со своей стороны этому способствуем. Если человек приезжает из другого региона, то приоритет может быть отдан ему. Программа «Агростартап» - это федеральная норма. Эта мера господдержки позволяет стартовать бизнесу с начального этапа, либо поддерживать действующие крестьянско-фермерские хозяйства. А программа «Начинающий фермер» финансируется из областного бюджета. В прошлом году мы поддержали 71 агропроект, которые были профинансированы как из федерального, так и областного бюджетов. В этом году мы ставим планку выше», - добавил Павел Кощеев.

При департаменте АПК организован Фонд поддержки, он действует второй год. Существует программа обучения со стороны Фонда, сопровождение и подготовка проектов, подбор животных и сопровождение во время реализации проекта. Эффективной формой является выезд на места, организация сходов местных жителей, подчеркнул Павел Кощеев.

Вся информация о мерах господдержки, конкурсах, грантах, списки необходимых для представления документов можно на сайте департамента АПК Курганской области. Консультации можно получить по телефону 43-35-10.

Василий Малухин.

Фото Николая Пушилина.

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