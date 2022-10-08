В Курганской области помогают семьям бойцов

Глава региона Вадим Шумков рассказал, как органы соцзащиты и местного самоуправления работают по его поручению по оказанию помощи и поддержки семьям мобилизованных жителей Курганской области

Управление социальной защиты с главами муниципальных округов завершили формирование списка потребностей семей мобилизованных. Уже начата последовательная отработка всех проблемных вопросов. В основе бытовые, имущественные, финансовые и организационные вопросы - от дополнительной медицинской помощи членам семьи до газификации, ремонта крыш, приостановки исполнительных производств и закупа дров. Работа проводится через органы местного самоуправления и отделы управления соцзащиты. Деньги выделяем. Отработаем все, что в наших силах.

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