В Курганской области построят еще пять базовых станций связи

«Ростелеком» в Курганской области смонтирует еще пять новых базовых станций Далматовском, Лебяжьевском, Частоозерском и Шатровском районах.

Это строительство — продолжение реализации второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) в Курганской области. Работы завершатся до конца 2022 года.

Зауральцам станет доступен качественный мобильный интернет и сотовая связь стандартов LTE/4G. Сельские жители смогут пользоваться информационными веб-ресурсами, дистанционно учиться, получать государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате, и даже выходить на связь с близкими.

- УЦН 2.0 — это последовательное продолжение проекта по устранению цифрового неравенства, который реализовывался в регионе с 2015 года. Первый этап мы прошли в прошлом году. Развитие интернета и мобильной связи в Зауралье — это часть приоритетной работы региональных властей и «Ростелекома». Доступ к современным сервисам несет как экономический, так и социальный эффект. Без цифровизации невозможно качественное развитие экономики, образования, здравоохранения и других сфер, - сообщила директор департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Гульжан Фахрутдинова.

По словам директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Владимира Барвинского, проект УЦН 2.0 предусматривает появление качественной мобильной связи в малых населенных пунктах численностью от 100 до 500 жителей.

- Раньше в этих деревнях и селах не было устойчивого покрытия. Специалисты «Ростелекома» заранее подготовили инфраструктуру для работы базовых станций. После запуска оборудования в эксплуатацию в села и деревни будут выезжать специалисты нашей компании для оформления договоров и выдачи сим-карт, - уточнил Барвинский.

Базовые станции подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой. Вышки используют в том числе диапазон радиочастот 2 300–2 400 МГц, это гарантирует высокую скорость мобильной передачи данных.

В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор мобильной связи Tele2. В его сферу входит согласование проектного решения, оформление задания для подрядчиков, планирование архитектуры сети и поставка оборудования для строительства.

По информации пресс-службы ПАО "Ростелеком".