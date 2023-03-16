В Курганской области построят очередной индустриальный парк

Планы развития экономики глава региона озвучил на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, состоявшемся16 марта.

Индустриальные парки в регионе создаются с 2019 года. Пять площадок уже действуют в Кургане, Варгашах и Шадринске. Новый индустриальный парк будет построен в Катайске.

«Готовимся забивать первую сваю на очередном новом индустриальном парке региона. Теперь уже в городе Катайске. Площадь цехов, которые должны быть построены в ходе реализации этого проекта, составят 11,8 тыс. м. кв. Правительство окажет масштабную финансовую поддержку. Также самостоятельно инвестор должен будет провести реконструкцию еще порядка 10 000 м. кв.», - написал Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

В этом году в Катайске продолжится начавшееся строительство грибной фермы с общим объемом инвестиций 2,3 млрд. рублей. На этом крупном предприятии будет создано 250 новых рабочих мест. Кроме того в городе идёт к завершению строительство завода по производству сухих строительных смесей. Здесь общий объём инвестиций - 90 млн. рублей. На заводе планируется создание 20 новых рабочих мест. Плюс ещё более сотни новых вакансий для жителей города откроется на предприятии по производству медицинских изделий. На его развитие привлечено почти 75 млн. рублей.

«Будем добавлять ещё проекты развития. И будем поддерживать всё, что растет и строится на пользу стране и людям», - подчеркнул глава региона и, подводя итоги Совета, поблагодарил представителей бизнес-сообщества. - Вы все большие молодцы. Регион показывает динамику, за которую нас регулярно хвалят, и по АПК, и по стройкам, и по ремонтам, по социальным объектам, по экономике. Мы с вами уже научились побеждать. С учётом новых проектов, полагаю, мы с вами сбавлять темпы не будем. По крайней мере, настрой у нас такой».

Фото пресс-службы правительства Курганской области.