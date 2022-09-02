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В Курганской области повсеместно открываются осенние ярмарки

В регионе будет работать до 30 ярмарочных площадок.

2 сентября, 2022 - 18:30

В городах и окружных центрах региона открываются традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки. По данным департамента экономического развития Курганской области в регионе будет работать до 30 ярмарочных площадок.

10 сентября начнет работу «Александровская ярмарка» у торгцентра «Воробьевы горы». Сельхозтоваропроизводителей могут порадовать жителей и гостей Кургана плодоовощной, мясной, молочной и хлебобулочной продукцией  и продуктами пчеловодства. Ярмарка продлится до 20 сентября.

С 14 сентября стартует осенняя ярмарка у торгового центра «Детский мир» по улице Климова. Местные фермеры и товаропроизводители представят большой ассортимент свежих овощей, фруктов и меда.

В настоящее время работает ярмарка «Увальская», которая развернулась сразу на двух площадках: первая – на повороте на микрорайон Увал, вторая – в районе магазина Пятерочка. Здесь можно приобрести бахчевые культуры, корнеплоды, овощи и фрукты.

Проведение осенних сельскохозяйственных ярмарок запланировано во всех без исключения муниципальных образованиях Курганской области.

 

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2 сентября, 2022 - 18:30

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