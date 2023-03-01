В Курганской области повышают финансовую грамотность госслужащих

В Кургане для государственных и муниципальных служащих провели обучающий вебинар по вопросам финансовой грамотности. В нем приняли участие порядка 400 человек.

Актуальность просвещения в части финансовой грамотности растет в связи с кибермошенничеством. Только за прошлый год жители Курганской области перевели преступникам 228 миллионов рублей. Чаще всего эти средства уходят на территорию Украины, где будут направлены на приобретение оружия для борьбы с нашей армией, нашими ребятами, участвующими в специальной военной операции.

«Поэтому сейчас важно не только объединить силы правоохранительных органов, финансовых организаций, органов власти, но и донести до каждого жителя региона информацию о преступных мошеннических схемах, уделять вопросам финансовой грамотности особое внимание. И мы продолжим проводить просветительскую работу в этом направлении», - написала в своем телеграм-канале заместитель губернатора Оксана Куташи.

Она обратилась к жителям региона с просьбой быть бдительными и не вести никаких переговоров о средствах и счетах по телефону, в социальных сетях и мессенджерах, не переходить по подозрительным ссылкам, посоветоваться с родными, прежде чем предпринимать какие-то действия по оформлению кредитов и переводу своих накоплении по счетам, которые вам сообщили по телефону или мессенджеру. «Помните, что сотрудники банков не запрашивают данные ваших карт, ПИН-коды, цифры, указанные на обороте карты», - отметила Оксана Куташи.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.