В Курганской области появилась ещё одна «Парта героя»

В Лебяжьевской средней школе Курганской области появилась «Парта героя», которую посвятили Герою Советского Союза Федору Григорьевичу Каткову и сержанту милиции Александру Сергеевичу Феденеву, погибшему при исполнении служебных обязанностей в республике Чечня. Мемориальные доски в их честь установлены на фасаде школы, сообщает Департамент образования и науки Курганской области.

В торжественном мероприятии вместе со школьниками и педагогами приняли участие представители ветеранской организации и родственники Александра Сергеевича Феденева.

«Парта героя» - это ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю отечества, или являющимся героем нашего времени, его фотографией, биографией, героическом пути. Патриотический проект реализуется политической партией «Единая Россия».

В нашем регионе это уже 15 парта, в ближайшее время откроют ещё три.

Также в этот день третьеклассников Лебяжьевской школы посвятили в «Орлята». Значки и сертификаты ребятам вручили лидеры Российского движения школьников.

Фото с официальной страницы Департамента образования и науки Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

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