В Курганской области появились десятки площадок для воркаута и ГТО

О модернизации спортивной инфраструктуры в нашей области рассказал начальник областного управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин в прямом эфире на странице правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Хочется отметить крупные спортивные проекты, которые уже завершены. Это спортивно-рекреационный парк «Локомотив», курганцы уже видели, как он блестит и как он освещен, прекрасный спортивный объект получился. Началось строительство бассейна в микрорайоне Заозерном, реализация 4-х мини-пришкольных стадионов, 2 в Кургане, в Далматове и Шадринске. Именно такие объекты, вход на которые абсолютно бесплатен, и которые находятся в шаговой доступности, увеличивают количество заинтересованных в занятиях физической культурой и спортом людей. Здесь могут заниматься и профессиональные спортсмены, и просто любители, которые, глядя из окна, видя, как кто-то тренируется, тоже планируют присоединиться к правильному движению. Ведь спорт — это действительно норма жизни, это не просто фраза, это настоящий девиз всего нашего спортивного сообщества», - отметил Сергей Моторин.

Также начальник управления рассказал о ремонте спортивных школ: «Хочется отметить, что мы отремонтировали 3 детско-юношеских спортивных школы в Юргамышском, Половинском и Мокроусовском муниципальных округах. На детско-юношеский спорт мы делаем основной акцент, ведь для того, чтобы вырастить профессионального спортсмена, нужно начать уделять ему внимание со школьной скамьи».

Сергей Моторин перечислил новые спортивные объекты, которые появляются в регионе: «Были у нас приобретены 2 «умные» спортивные площадки, которые будут реализованы в 2023 году. Одна в городе Кургане, другая в Шадринске. Было приобретено 11 малых спортивных площадок для воркаута, которые мы устанавливаем при школах. Многие уже занимаются на них. К ним также свободный доступ у всех категорий граждан. Также в 2022 году приобретены 5 площадок ГТО. В 2023 году мы приобретем еще 3 площадки ГТО, и в Курганской области каждый муниципалитет будут обладать данной площадкой. Естественно, что на этой площадке можно будет не только сдавать нормативы ГТО, это прекрасный спортивный объект на открытом воздухе, который также всегда открыт в любое время дня и ночи. У меня рядом есть такая площадка, и я вижу, что приходят семьями, взрослое поколение, все разминаются, занимаются. Все это говорит о том, что спорт в Курганской области развивается».

Василий Малухин. Фото автора.

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