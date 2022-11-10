В Курганской области появились лидеры онлайн-голосования по запуску интернета в селах

В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства», который реализует Минцифры, в следующем году ещё в 1 800 населённых пунктов Российской Федерации станет доступна мобильная связь 4G/LTE. В том числе и в сёлах, деревнях, посёлках Зауралья с численностью жителей от 100 до 500 человек.

На 9 ноября в лидерах по количеству голосов были деревни Учкулево Альменевского и Жилино Половинского муниципальных округов и село Каминское Куртамышского округа. Всего в список на 2023 год войдут 17 населённых пунктов. Следите за результатами голосования здесь.

«В современном мире сложно обойтись без доступа в интернет, - считает директор департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Гульжан Фахрутдинова. – Ведь он позволяет нам решать многие вопросы, не выходя из дома. Получать большой спектр государственных услуг, проходить онлайн-обучение, записываться на приём к врачу и так далее. И особенно важно появление скоростного интернета в отдалённых, небольших населённых пунктах. Ведь тогда людям не придётся ездить по любому поводу в центр муниципального округа или области, расширятся образовательные возможности для детей. Во всех отраслях и аспектах современной жизни необходимы цифровые сервисы».

Напомним, проголосовать на едином портале госуслуг необходимо до 12 ноября. Также отдать свой голос за тот или другой населенный пункт можно, направив до 26 ноября бумажное письмо в Минцифры России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. Укажите в нём ФИО, адрес регистрации и название населённого пункта, в который требуется провести связь.

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