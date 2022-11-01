В Курганской области появился новый сладкий бренд

В Куртамышском центре культуры 29 октября состоялась презентация нового кондитерского бренда «Куртамышская коврижка», сообщает Молодёжный портал Зауралья PROSPEKT45.

Главная составляющая коврижки - мёд, ведь он является символом города Куртамыша. В переводе с тюрского языка Куртамыш – пчелиное место, и в связи с этим в городском дизайне часто можно встретить очертание сот, а теперь и купить медовое лакомство.

Инициаторами создания сладкого бренда выступили глава Куртамышского муниципального округа Андрей Гвоздев и работник сферы культуры Андрей Яковлев.

«О нашем городе знает малое количество людей, и перед нами встала задача создать свою фишку и изюминку, которой больше ни у кого нет, и ради которой захочется приезжать сюда снова и снова, а также привозить сувенир друзьям и знакомым. Андрей Яковлев выступил с предложением сделать коврижку, ведь она в своей рецептуре содержит мёд», — рассказал о возникновении идеи глава округа Андрей Гвоздев.

В день презентации в Куртамыше организовали концерт. Приехали артисты из Российской академии имени Гнесиных и Московского института славянской культуры — Александр Лапин и Андрей Белоусов. Музыканты сумели создать яркую атмосферу праздника совместно с московской певицей Анастасией Шапочкиной. Вместе с ними выступал танцевальный коллектив «Реорита», а также и местные артисты: воспитанники детской школы искусств, хореографический ансамбль «Крылья» и пианистка Полина Курочкина.

Во время концерта работали различные площадки, где можно было приобрести местные сувениры. Также состоялась презентация проекта газеты «Куртамышская нива» «Ярче всех», целью которого является знакомство с самыми яркими молодыми людьми округа.

Все средства, полученные от продажи билетов, организаторы направят на поддержку мобилизованных граждан.

Фото газеты «Куртамышская Нива».

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