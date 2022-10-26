В Курганской области появился первый «цифровой» ребёнок

Хорошей новостью поделилась заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи.

«В Курганской области впервые прошла электронная регистрация рождения ребенка. Коллеги из управления ЗАГС рассказали, что первым «цифровым» малышом стал мальчик», - сообщила в личном телеграм-канале заместитель губернатора Оксана Куташи.

По ее словам, молодые родители из областного центра решили лично испытать новый супер сервис «Рождение ребёнка». С его помощью рождение можно зарегистрировать дистанционно, не выходя из дома. А базовый пакет электронных документов: свидетельство о рождении, СНИЛС, сертификат на материнский капитал – сформируется автоматически.

«Этот сервис доступен для курганцев в личном кабинете «Госуслуг».Я надеюсь, что его удобство вскоре оценят молодые родители и семьи всей Курганской области», - написала Оксана Куташи, подчеркнув, что при желании родителей отдел ЗАГС выдаст свидетельство о рождении и на бумажном носителе.

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