В Курганской области появится суперсовременная площадка для «айтишников»

IT-центр построят в Кургане за парком Победы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков, который сегодня, 21 сентября, провел рабочую встречу с IT-директором компании «Такстелеком», руководителем инжиниринговой школы Игорем Татаринцевым.

«Ребята молодцы. Такие компании – основа новой экономики и финансов Кургана и страны. Скоро начнётся реализация их нового инвестиционного проекта на 200 рабочих мест. Поддержим. И кадры совместно подготовим», - написал Вадим Шумков в своем телеграм-канале «СилаVправде».

«Такстелеком» – это компания, сотрудники которой разрабатывают цифровые решения. Предприятие сотрудничает с IT-институтом, Политехническим институтом КГУ, IT-колледжем и с другими учебными учреждениями региона.

«У нас более трехсот сотрудников. 97 процентов – выпускники курганских учебных заведений. В течение ближайших трех лет планируем увеличить их количество более чем в два раза, как раз для этих целей и строим IT-центр», - отметил Игорь Татаринцев.

Сегодня на базе Курганского государственного университета создана Передовая инженерная школа, которая занимается подготовкой высококлассных специалистов для предприятий региона. Также совместно с КГУ готовится проект по подготовке сельских школьников к ЕГЭ по физике и математике.