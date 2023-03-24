В Курганской области появляются новые меры поддержки работников культуры

Для привлечения и удержания молодых кадров в нашем регионе выплачиваются подъемные пособия при заключении трудового контракта на срок не менее 3 лет. В 2022 году 10 специалистов воспользовались этой мерой поддержки. Им было выплачено около 1 миллиона рублей.

«Эта мера поддержки действует с 2016 года. Денежная поддержка также оказывается специалистам, которые уже демонстрируют успехи в своей работе и трудятся на селе в рамках регионального проекта «творческие люди». В 2022 году 14 учреждений и 9 специалистов было поддержано. Проект действует с 2019 года», - сообщила начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко.

Огромной мотивацией к творческому труду является возможность бесплатно повышать свою квалификацию, это очень востребовано. На базе региональных и федеральных центров повышения квалификации почти 1 тысяча человек в 2022 году прошла переподготовку, что позволило им более творчески подходить к своим задачам.

«Конечно, для творческого работника очень важно признание, оценка их труда общественностью. Особенно приятно, когда деятельность работников культуры и учреждений замечена и поддержана на региональном уровне. В 2022 году впервые были учреждены гранты губернатора Курганской области в сфере культуры и искусства. Были отмечены лучшие учреждения и сотрудники. Также впервые учреждены специальная премия губернатора в области литературы имени В.Ф. Потанина и грант губернатора в сфере изобразительного искусства, премия имени Г.А. Травникова», - добавила Гончаренко

Сохраняются и традиции. Уже 15 лет в нашем регионе в День работника культуры вручается ежегодная областная премия «Душа Зауралья» за вклад в развитие народного творчества. Эта награда для профессионалов важна, в рагионе этой наградой удостоен уже 71 человек. Этот год не исключение, 27 марта награда будет вручена по 5 номинациям: «Народный мастер», «Народный танец», «Народное пение», «Народная музыка» и «Традиционная народная культура».

Василий Малухин.

Фото Николая Пушилина.

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