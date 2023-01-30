В Курганской области появятся «умные» спортивные площадки

«Умные» спортивные площадки будут открыты в регионе в 2023 году. Одна в городе Кургане, другая в Шадринске. Для всех категорий граждан к ним будет обеспечен свободный доступ. Об этом рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин.

«Умная» спортивная площадка напоминает площадку ГТО, но в более широком формате. К ней добавляются беговые дорожки, корт с синтетическим покрытием, зимой он заливается и становится катком, а летом это футбольное поле для занятий различными видами спорта. Плюс беговая дорожка, покрытая тартаном. Это резиновое покрытие, позволяющее менее травматично заниматься кроссовой подготовкой», - объяснил руководитель управления.

Также в Курганской области постоянно появляются площадки для воркаута.

«Воркаут, если перевести на правильный русский язык, значит силовая гимнастика на турниках. У нас есть федерация, в которой состоят молодые ребята, заинтересованные в данном виде спорта. Старшее поколение тоже знает. Раньше мы выходили во двор и играли в «десяточку» - вверх 10, вниз 10 - развлечение было. Сейчас упражнения усложнились. А профессиональное оборудование позволяет ребятам конкурировать со всей страной. Движение у нас возглавляет Дмитрий Усольцев, он неоднократный призер российских соревнований, а вокруг него, как лидера, формируется движение всех заинтересованных», - рассказал Сергей Моторин.

Он также озвучил информацию о новых формах работы со спортивными федерациями: «Есть такие направления, как «Самбо в школу», «Дзюдо в школу», «Шахматы в школу». Здесь мы охватываем школьный спорт. У Федерации лыжных гонок есть прекрасное направление «Семьей на лыжи». В выходной день в Центре зимних видов спорта, который находится на Увале, проходят бесплатные занятия для заинтересованных людей. Ставятся различные хода: классический, коньковый, дается понимание, что такое лыжи, как подобрать инвентарь. Федерация керлинга приглашает приходить семьями. И, конечно, катки, куда привлекает людей Федерация фигурного катания и находит так своих «звездочек», показывают мастер-классы, выезжают в город Шадринск, где у нас появилась новая Ледовая арена. Работа всех спортивных федераций позволяет нам двигаться вперед, привлекать людей к массовым занятиям физической культурой и спортом».

Василий Малухин.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.