В Курганской области предприятия готовы принимать зерно интервенционного фонда

В соответствии с Распоряжением Минсельхоза России 87-Р от 19 июля 2022 года «О начале государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2021-2022 годов» с 1 августа 2022 года стартовали закупки в интервенционный фонд, которые осуществляются по следующим базисным активам: мягкая пшеница 3 класса урожая 2021 и 2022 годов, мягкая пшеница 4 класса урожая 2021 и 2022 годов и рожь не ниже 3 класса урожая 2021 года и нынешнего урожая.

Государственным агентом по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна является АО «Объединенная зерновая компания». В настоящее время в Курганской области 6 предприятий готовы принимать на хранение зерно интервенционного фонда в объеме до 200 тыс. т. Они успешно прошли аттестацию и аккредитацию ОЗК.

Курганский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» принимает активное участие в закладке зерна в государственный интервенционный фонд. Так, все зерно, которое выставляют сельхозпроизводители Курганской области на торги, проходит проверку в испытательной лаборатории филиала на показатели безопасности в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

При закладке зерна в интервенционный фонд на хлебоприемном предприятии производится отбор проб от каждой партии для проведения исследований на соответствие требованиям ГОСТов по органолептическим, техническим, физико-химическим показателям и последующей сертификации.

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