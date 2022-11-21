В Курганской области приступили к преподаванию НВП раньше, чем в других регионах России

В школьную программу вернули курс начальной военной подготовки, и это абсолютно правильно. Так считает педагог дополнительного образования Алексей Каримов, преподающий НВП в Садовской средней общеобразовательной школе Кетовского района Курганской области.

- Курс НВП старшеклассникам необходим. Зря его убирали из школьной программы. Но мы наверстаем упущенное. Даже несмотря на то, что современная молодежь не «заточена» на эти вещи. Значит, будем ее «перезатачивать», - по-армейски просто и понятно изложил свой взгляд собеседник «Нового мира».

Алексей Каримов знает подход к подросткам. Он – казак-наставник от Зауральского отдельского казачьего общества, руководитель Садовского отделения «Юнармии» и координатор юнармейского отряда «Ратник». В самом начале отряд посещали считанные единицы ребят. Сейчас – уже более трех десятков. И ряды юных «ратников» постоянно растут.

- Я прививаю им навыки действий в чрезвычайной ситуации, оказания первой медицинской помощи, ориентирования на местности, рукопашного боя, обращения со стрелковым оружием и другие армейские премудрости. Летом оттачиваем их в походах. Уверен, мои воспитанники в незнакомой природной среде не пропадут. Сами выживут и других спасут, выведут к людям. Я за них совершенно спокоен, - заявил казак-наставник.

Эти же навыки Алексей Каримов преподает на курсе НВП. Особенное внимание он уделяет будущим защитникам Отечества.

- Важно подготовить молодых людей к службе в армии. Чтобы ребята не переживали стресс, оказавшись без родительской опеки, а сразу, без потери времени начинали постигать военное дело. От этого зависит само существование нашей Родины, - убежден педагог дополнительного образования.

Напомним, инициатором возврата в школьную программу курса начальной военной подготовки выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков. В Министерстве просвещения РФ поддержали его идею и решили ввести предмет по всей стране со следующего учебного года. В Зауралье не стали этого ждать и приступили к преподаванию НВП уже этой осенью.

Николай Волков. Фото Николая Пушилина.