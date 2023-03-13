В Курганской области приведут в порядок 330 км дорог

В Курганской области за последние четыре года отремонтировано и построено более 1600 км дорог. В планах 2023 года привести в порядок еще 330 км. По поручению главы региона информация о планируемых ремонтах будет размещаться на сайтах муниципальных образований.Модернизация дорожной сети региона – одна из приоритетных задач, которую ставит губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«План дорожных работ - строек и ремонтов согласован. По Кургану он самый большой. Попрошу Елену Ситникову, а также других глав разместить на своих сайтах полный перечень дорог, с учетом региональных объектов, которые будут делаться в этом году на территории каждого округа», - написал в своем телеграм-канале глава региона.

Сегодня мы рассказываем о планах по дорожному строительству в Белозерском округе. По данным департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, на модернизацию дорожной сети Белозерского округа в 2023-2024 годах направят более 1,2 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на приведение в порядок более 104 километров региональных и межмуниципальных дорог, расположенных на территории округа, и на ремонт более 2,6 километра внутримуниципальных дорог, сообщили в пресс-службе главы региона.

В частности, в 2023 году будет выполнено устройство асфальтобетонного покрытия от села Чимеево до границы Каргапольского муниципального округа, устройство освещения на подъезде к селу Белозерскому.

Сделают ремонт асфальтобетонного покрытия на участках дороги, соединяющей дорогу «Подъезд к г. Тюмень» с селами Першино, Ягодная и Бралгина, а также с селом Боровское.

Выполнят щебенение на участках дороги, связывающих села Светлый Дол и Скаты.

За 2023-2024 годы выполнят работы по щебенению дороги на участке от села Романовского до села Шмаково и между селами Боровским и Мостовским.

Ремонт асфальтобетонного покрытия выполнят на участках: «Боровское – Зюзино – Лихачи – Борки», «Белозерское – Пьянково» и далее до сел Светлый Дол и Скаты, «Подъезд к г. Тюмень» - Скаты – Ордина».

В текущем году в селе Белозерском произведут ремонт асфальтобетонного покрытия на участках улиц Рогачева, Калинина и Попова, и тротуара по улице Советской.

В селе Романовское сделают устройство щебеночного покрытия на участках улиц Победы и Перминова.

В селе Скопино отремонтируют асфальтобетонное покрытие на участках улиц Доможирова и Молодежной.