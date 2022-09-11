В Курганской области прививку от гриппа поставили 50687 человек

В Курганской области прививку против гриппа поставили 50687 человек, что составляет 6,3% от населения области, в том числе детского населения – 7734 человека.

Управление Роспотребнадзора призывает жителей региона и руководителей предприятий принять активное участие в сезонной вакцинации против гриппа.

Штаммовый состав вакцин для иммунизации против гриппа актуализирован. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области, в сезон 2021-2022 годов циркуляция гриппа в России была значительно выше по сравнению с сезоном 2020-2021 годов, и её масштаб приблизился к уровню, наблюдаемому до пандемии COVID-19. В циркуляции наблюдалось абсолютное доминирование гриппа A(H3N2) и спорадическое выявление вирусов гриппа типа В и субтипа А(H1N1)pdm09.

В этом году ситуация может оказаться серьёзнее, так как ожидается, что придёт новый вирус гриппа подтипа А/Н3N2 - А/ Darwin/9/2021 и вирус типа В линии Victoria В/Austria/1359417/2021.

Кроме того, в мире продолжают циркулировать штаммы вируса гриппа, подобные тому, который вызвал пандемию в 2009-2010 годах (А/H1N1/pdm2009 («свиной» грипп). Он считается одним из опасных, так как может вызывать довольно тяжёлое течение заболевания и привести к вирусной пневмонии.

Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора по Курганской области призывают граждан соблюдать меры профилактики: своевременно вакцинируйтесь от гриппа, COVID-19; при появлении признаков ОРВИ соблюдайте домашний режим и обращайтесь за медицинской помощью; носите медицинскую маску в местах скопления людей (маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот); минимизируйте социальные контакты; избегайте прикосновений к своему рту и носу; регулярно и тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте спиртосодержащим средством; соблюдайте социальную дистанцию; сократите время пребывания в общественных местах; ведите здоровый образ жизни, который включает в себя правильное питание, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, физическую активность.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.