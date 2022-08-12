В Курганской области продолжает реализовываться проект «Русская мечта»

Курганцы участвуют в государственных или региональных программах, помогающих при строительстве жилья или выделении участка. Так и поступила семья Пашковых, проживающая в Мокроусово. Они переехали три года назад из Кетовского района, поэтому поначалу своего жилья не было – начали снимать. В прошлом году после новости о втором ребёнке решили, что пора обзавестись собственным жильём.

В феврале этого года родилась младшая дочь, и по восемьдесят девятому закону правительства Курганской области участок из аренды перешёл уже в собственность семьи Пашковых. Дмитрий мечтает построить свой собственный дом. Глава семьи – мастер на все руки, несколько лет профессионально занимался ковкой. Юлия во всех начинаниях поддерживает мужа.

Сейчас Пашковы подали заявку на участие в ещё одной программе господдержки. Курганская ипотечно-жилищная корпорация предлагает субсидии на строительство дома. Семья рассчитывает на её получение через областной департамент строительства для продолжения работ по возведению своего жилья. В данный момент документы рассматривают специалисты ведомства.

«Мы с женой составили план дома, проект, смету, подготовили всю документацию. Чтобы достроиться, надо с этими документами обратиться в департамент строительства. Всё зависит от многих факторов, в том числе и насколько грамотно мы всё составили и одобрят ли мне эту выплату» - поделился переживаниями глава семейства Дмитрий Пашков.

Если всё пойдёт хорошо в новый дом семья планирует переехать уже в этом году. А что касается комплексной программы «Русская мечта (Курганская область зовёт!)», инициированная губернатором Вадимом Шумковым, то она продолжает эффективно работать и успешно развиваться. Подробно обо всех мерах поддержки можно узнать на сайте проекта dom.kurganobl.ru. Заявку на участие можно направить на этот сайт, а также через мобильное приложение проекта «Курган зовёт» или обратившись на «горячую линию» 8 (3522) 44-35-36.

Анастасия Пережегина, фото Дмитрия Пашкова

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