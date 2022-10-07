В Курганской области продолжается газификация сельских территорий

После прихода на пост губернатора Вадима Шумкова правительство Курганской области сумело наладить конструктивные деловые отношения с ПАО «Газпром». В 2020 году стороны подписали Программу развития газоснабжения и газификации Курганской области на период 2021-2025 годов. Общий объем инвестиций в ходе реализации программы составит 25,9 млрд рублей. В результате уровень газификации в Курганской области поднимется до 70%. Об этом «Новому миру» сообщил заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.

- В рамках программы будет газифицирован 151 населенный пункт, в том числе 10 административных центров, где до этого не было голубого топлива. Кроме того, мы планируем заключить с ПАО «Газпром» дополнительный договор и до 2025 года газифицировать еще 22 населенных пункта в Юргамышском муниципальном округе. Это повысит инвестиционную привлекательность территорий, создаст предпосылки для открытия на них новых производств и решения вопроса занятости сельского населения, - рассказал собеседник нашего издания.

Не менее важно то, что появление природного газа сделает жизнь людей намного комфортней. Это могут подтвердить супруги Владимир и Лидия Абрамовских из деревни Козино Щучанского района, которые получили голубое топливо еще прошлым летом.

- Раньше мы покупали и кололи дрова, носили их со двора и топили печь. Теперь установили в доме газовый котел, который подаёт горячую воду в батареи и раковину. Еду готовим на газовой плите: просто зажёг спичку – и через пять минут чайник вскипает. Затраты на газовое оборудование «отобьем» за 2-3 года, после чего будем существенно экономить на отоплении. А старенькую печь, которой уже более сорока лет, можно разобрать и сделать комнату просторней, - рассказал «Новому миру» тогда Владимир Абрамовских.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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