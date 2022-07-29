В Курганской области продолжается работа по покрытию связью трасс и деревень

Директор областного департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова рассказала о проекте «Информационная инфраструктура», который реализуется при поддержке Минцифры.

«Сегодня вопросы возникают только при доступе к сотовой связи и интернету в малых населенных пунктах региона. 1600 социально значимых объектов в 614 населенных пунктах были подключены за три года. Широкополосный интернет стал доступен практически для всех жителей области, где проведены оптоволоконные линии связи. В регионе осталось чуть больше сотни малонаселенных пунктов, население которых составляет менее ста человек, где еще требуется подключение. Это сейчас прорабатывается на федеральном уровне по проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0», в рамках развития универсальных услуг связи. До конца года базовые станции сотового оператора со скоростным доступом к интернету будут построены в пяти таких населенных пунктах», - рассказала руководитель ведомства.

Напомним, что Гульжан Фахрутдинова рассказала об этом в рамках прямого эфира, который транслировался на официальной странице областного правительства в социальной сети «ВКонтакте». Вопрос, с которым к ней обратились как подписчики, так и представители СМИ касался «белых пятен» в покрытии связью на дорогах области.

«По последним данным Роскомнадзора, на сегодняшний день покрытие голосовой связью составляет 87% пятью операторами мобильной связи. Разные участки трассы могут быть покрыты разными операторами, которые ставят базовые станции в населенных пунктах, расположенных близ федеральных или межрайонных дорог. Доступ к интернету обеспечен на 62% протяженности трасс. Существует, конечно, немного «белых пятен» на трассах, но работа ведется. На федеральном уровне существует государственная комиссия по радиочастотам, которая обязывает операторов обеспечить полное покрытие на федеральных трассах к 2030 году. От нашего правительства было также направлено письмо операторам с просьбой «закрыть» основные пробелы до 2025 года», - ответила директор департамента.

Гульжан Фахрутдинова также рассказала, что за прошлый год в области было установлено около 30 базовых станций мобильных операторов, а 140 станций были модернизированы до стандарта LTE.

Василий Малухин.

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