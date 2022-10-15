В Курганской области продолжаются масштабные преобразования

Губернатор Курганской области рассказал жителям региона о стройках социальных объектов, которые ведутся в Зауралье. Обзор он разместил сегодня, 15 октября, в своем телеграм-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«Детская поликлиника, Курган, подготовка к вводу.

Онкодиспансер, хирургический комплекс, Курган, ведутся работы по устройству каркаса и ограждающих конструкций, начаты отделочные работы, работы по фасаду. Идёт закупка оборудования.

Взрослая поликлиника, Курган, ведутся работы по погружению свай и выносу наружных сетей», - перечислил глава региона.

Помимо этого он упомянул о школе в Кургане на 1500 мест, аналогичном объекте в Шадринске (на 1100 мест) и школе в поселке Красный Октябрь Каргапольского района, где в данный момент идет забивка свай.

«Жилой корпус геронтологического центра "Спутник", Шадринск, идёт строительство.

Культурно-оздоровительный центр, Звериноголовское. Идут отделочные работы. Завершаем.

Центр культурного развития в Частоозерье, идут внутренние работы и благоустройство, концом года завершаем.

Бассейн, Курган, идёт подготовка к бетонированию фундамента.

Центр культурного развития, Шумиха, забили свайное поле, далее - начнется стройка.

Два спортивных комплекса, Курган, планируем контрактование до конца года, после заключения соглашения с Минспорта РФ», - продолжил перечисление Вадим Шумков.

По его словам, завершено строительство всех детских садов, которые планировалось сдать в этом году. Помимо этого в сельской местности установлено 38 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и быстровозводимых амбулаторий, что, безусловно, повысит качество медицинского обслуживания населения.

Фото Николая Пушилина.