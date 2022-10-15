В Курганской области продолжаются масштабные преобразования

Губернатор Курганской области рассказал жителям региона о стройках социальных объектов, которые ведутся в Зауралье. Обзор он разместил сегодня, 15 октября, в своем телеграм-канале «силаVправде (V. Шумков)».
«Детская поликлиника, Курган, подготовка к вводу.
Онкодиспансер, хирургический комплекс, Курган, ведутся работы по устройству каркаса и ограждающих конструкций, начаты отделочные работы, работы по фасаду. Идёт закупка оборудования.
Взрослая поликлиника, Курган, ведутся работы по погружению свай и выносу наружных сетей», - перечислил глава региона.
Помимо этого он упомянул о школе в Кургане на 1500 мест, аналогичном объекте в Шадринске (на 1100 мест) и школе в поселке Красный Октябрь Каргапольского района, где в данный момент идет забивка свай.
«Жилой корпус геронтологического центра "Спутник", Шадринск, идёт строительство.
Культурно-оздоровительный центр, Звериноголовское. Идут отделочные работы. Завершаем.
Центр культурного развития в Частоозерье, идут внутренние работы и благоустройство, концом года завершаем.
Бассейн, Курган, идёт подготовка к бетонированию фундамента.
Центр культурного развития, Шумиха, забили свайное поле, далее - начнется стройка.
Два спортивных комплекса, Курган, планируем контрактование до конца года, после заключения соглашения с Минспорта РФ», - продолжил перечисление Вадим Шумков.
По его словам, завершено строительство всех детских садов, которые планировалось сдать в этом году. Помимо этого в сельской местности установлено 38 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и быстровозводимых амбулаторий, что, безусловно, повысит качество медицинского обслуживания населения.
Фото Николая Пушилина.
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