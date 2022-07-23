В Курганской области проходит Крестовско-Ивановская ярмарка

Сегодня, 23 июля, проходит Крестовско-Ивановская ярмарка в с. КрестовскоеШадринского района. Губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил с речью на мероприятии.

"В этом году, который является официально Годом культурного наследия, посмотрите, как мы здорово начали: шикарный праздник Троицы и Дня России в Кургане с Кубанским казачьи хором, в Частоозерье какой праздник прошёл буквально пару недель назад. И сегодня мы также восстанавливаем наши исторические культурные традиции. Я очень рад видеть здесь огромное количество людей - счастливых, улыбающихся, отдыхающих. Потому что ярмарка для нас сейчас - это не только и не столько, пожалуй, экономика, сколько живое общение людей. Всем вам здоровья и классного настроения, молодцы!"

Вадим Шумков также отметил, что за последние три года в Курганской области было реализовано много проектов, решено колоссальное количество проблем. Всё это потому, что мы едины. Он также поблагодарил за участие в улучшении региона жителей, отметив, что важно действовать сообща.

Гости праздника встретили и проводили Губернатора бурными овациями. Ярмарка действительно очень важна для населения Курганской области. Около 10 тысяч жителей региона приняло участие в празднике. На сцене выступили солисты, ансамбли, были проведены различные конкурсы и спортивные соревнования.