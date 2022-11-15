В Курганской области проходит второй этап профилактической операции «Дети России-2022»

В Курганской области продолжается второй этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2022», цель которой — привлечь внимание общественников к проблеме употребления и распространения наркотических средств молодежью. Организаторы также предусмотрели действия по оказанию квалифицированной помощи по вопросам профилактики наркомании.

До 23 ноября включительно для школьников и студентов проходят классные часы, лектории, квесты, информационно-профилактические встречи и другие мероприятия, рассказывающие о вреде наркотиков. Участники профилактической акции проинформируют об уголовной ответственности за распространение и хранение запрещенных веществ.

Отметим, первый этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2022» в Курганской области проходил в апреле этого года.

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