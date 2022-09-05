В Курганской области прошли летние профориентационные смены

В Курганской области каникулярные профориентационные школы прошли на базе 6 образовательных организаций: Шадринской специальной (коррекционной) школы-интернат № 11 и Красноисетской специальной (коррекционной) школы-интернат (художественные смены), Варгашинского образовательного центра и Лебяжьевской специальной (коррекционной) школы-интернат (физкультурно-спортивные смены), Курганской Школы № 8″ (естественно-научная смена), Санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Романтика» (техническая смена). Всего участие в сменах приняли 249 учащихся 5-11 классов, большее количество из которых дети с ограниченными возможностями здоровья.

Перед сменой все участники прошли специальное тестирование на портале «ПрофРФ», разработанное ведущими отечественными экспертами в области профессиональной ориентации, пишет Молодежный портал Зауралья, который утверждает, что это позволило выявить профильные предпочтения, профессиональные интересы и склонности участников. Для участников были организованы практикоориентированные занятия, на которых ребята познакомились с многообразием растений и различными видами спорта, изучили состав косметических средств, пообщались с представителями сферы индустрии красоты и попытались лепить свои первые гончарные изделия.

Осенью учащиеся 5-11 классов могут принять участие в дистанционных каникулярных сменах по 30 актуальным направлениям на портале «ПрофРФ».

По информации сайта prospekt45.ru

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