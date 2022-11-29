В Курганской области прошло юниорское первенство России по шахматам и шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Оно состоялось в Кетовском муниципальном округе на базе оздоровительного санатория «Лесники», сообщает пресс-служба Уравления по физической культуре и спорту Курганской области.

Всего в соревнованиях приняли участие 34 юных спортсмена из 11 регионов Российской Федерации.

Курганскую область представила команда воспитанников детско-юношеской спортивной школы № 2 города Кургана - шахматисты: Екатерина Бердникова, Егор Мосин, Дмитрий Лакаев и Константин Гамус, спортсмен по шашкам.

По итогам шахматного турнира команда из Кургана заняла почетное третье место.

В турнире по русским шашкам Екатерина Бердникова в личном зачете стала третьим призером среди девушек, а Константин Гамус стал первым в турнире по стоклеточным шашкам. Все ребята занимаются в спортивной школе у тренера Николая Булыгина.

Фото Детско-юношеской спортивной школы №2 города Кургана