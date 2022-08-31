В Курганской области проверили пожарную безопасность школ

Главное управление МЧС России по Курганской области проверило готовность образовательных организаций к началу учебного сезона. Об этом «Новому миру» сообщил глава ведомства, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский.

- Всего на территории региона расположено 533 школ. Вместе с дошкольными образовательными учреждениями, организациями дополнительного, профессионального и высшего образования на контроле Госпожнадзора находится 1011 объектов, - указал начальник ГУ МЧС России по Курганской области.

В результате проверок выяснилось, что в пяти образовательных организациях нарушена пожарная сигнализация. После ее сработки сигнал не поступает автоматически на пульт пожарной охраны. Данный дефект выявлен в Курганском промышленном техникуме, Шатровской районной ДЮСШ, Катайской ДЮСШ, Лебяжьевской школе искусств и Щигровской основной образовательной школе в Мокроусовском районе.

Руководителям образовательных организаций выданы предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Срок их выполнения – до 3 месяцев. Если нарушения не будут устранены, на виновников может быть наложен административный штраф. Для должностных лиц его размер составляет от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 150 тысяч.

- Хочу отметить, что в предыдущие годы объектов с нарушениями было значительно больше. Однако совместная работа Госпожнадзора, правительства региона, муниципальных властей и руководства образовательных учреждений дает положительные результаты, - указал начальник Главного управления МЧС России по Курганской области.

Николай Волков.

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