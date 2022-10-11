В Курганской области проверяют качество образования школьников

Национальные исследования качества образования (НИКО) проходят в эти дни в Курганской области. Сегодня, 11 октября, в них участвуют ученики 6 классов из лицея №1, школ №4 и №10 г. Шадринска, Менщиковской средней школы Кетовского округа, Макушинской школы №2 и Крутогорской школы Шумихинского округа.

Во время процедуры ребята проходят тестирование в компьютерной форме, отвечая на вопросы в части достижения личностных и метапредметных результатов. Исследования проводятся анонимно, их результаты могут быть использованы для анализа текущего состояния системы образования и формирования программ её развития.

В рамках НИКО также проводится анкетирование классных руководителей, чьи ученики участвуют в тестировании, организаторов процедур исследования и представителей администрации школ, сообщила начальник отдела оценки качества образования департамента образования и науки Ирина Новоселова. За объективностью проведения мероприятия следят общественные наблюдатели, -

По словам Новосёловой, 13 октября в процедуре НИКО примут участие ученики 8-х классов из этих же шести курганских школ, а также Ольховской школы Шадринского округа. Эти учебные заведения выбраны федеральным координатором исследований на основании специально разработанной методики.

Национальные исследования качества образования проводятся по инициативе Рособрнадзора с 2014 года в целях развития единого образовательного пространства в Российской Федерации и совершенствования общероссийской системы оценки качества образования.

По информации департамента образования и науки Курганской области.

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