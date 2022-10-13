В Курганской области пройдет большое родительское собрание

Актуальные вопросы и практики вовлечения родителей в образование обсудят в департаменте образования и науки Курганской области 14 октября во время регионального родительского собрания. С активными и инициативными родителями школьников в этот день встретится ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.

Мероприятие пройдет в очном режиме, в формате видеоконференцсвязи к нему подключатся участники из муниципальных районов и округов, всего — порядка 300 человек , анонсировали мероприятие в профильном департаменте.

Мамы и папы смогут задать волнующие их вопросы, а также услышать информацию от сотрудников департамента о комплексной безопасности детей в школе, о региональном стандарте гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения и допризывной подготовке обучающихся.

Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина расскажет родителям о выявлении нарушений прав ребенка

Также участники собрания узнают, как родители могут участвовать в контроле капитального ремонта школ и чем могут помочь школе при организации питания детей.

По информации пресс-службы департамента образования и науки Курганской области.

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