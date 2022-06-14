В Курганской области пройдет очередной этап чемпионата России по автоспорту

В Курганской области 10 и 12 июня пройдет традиционные состязания по автомобильному спорту: этап Чемпионата России Т4, этап Чемпионата России Т1-2500, Кубок РАФ Т4-1 , отборочный этап Кубка России и этап Чемпионата Курганской области в дисциплине «Д2-классика». Также в рамках состязаний разыграют приз памяти Семена Семеновича Якубова. Соревнования примет трасса в деревне Заборская Притобольного округа, сообщает областное управление по физической культуре и спорту.

В состязаниях примут участие сильнейшие спортсмены из 10 регионов России: Москвы и Московской области, Рязани, Ульяновска, городов Реж, Первоуральска, Тюмени и Кургана, Омска, Перми, Челябинской области.

В прошлом году зауральский автоспорт отметил 50-летний юбилей. Большая плеяда гонщиков выращена на этой кроссовой трассе. Сильнейшие гонщики Советского Союза с честью и достоинством отстаивали звание лучших.

Напомним, по традиции автомобильные гонки пройдут в деревне Заборская Притобольного района. 11 июня пройдут тренировки и отборочные заезды. Церемония открытия соревнований состоится 12 июня в 11.00, финальные заезды с 11:45.

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