В Курганской области пройдет очередной конкурс по робототехнике

Институт математики и интеллектуальных систем Курганского госуниверситета организует IX областной конкурс по робототехнике и автоматизации. Принять участие в нем могут школьники с 3 по 11 класс и студенты.

В конкурсе три номинации: «Свободная робототехника» (действующие модели роботов), «Автоматизированное оборудование и технологии» (проекты автоматизированных систем), «Гонки роботов».

Участвовать в конкурсе могут ребята, изучающие робототехнику, мехатронику и автоматизацию, либо самостоятельно занимающиеся конструированием роботов или автоматизированных систем. Конкурсанты будут разделены на три возрастные группы: первая возрастная группа – школьники с 3 по 8 класс; вторая возрастная группа – школьники с 9 по 11 класс; третья возрастная группа – обучающиеся учреждений профессионального образования и студенты вузов.

Возрастная группа команды определяется по старшему участнику.

Конкурс по номинациям «Свободная робототехника» и «Автоматизированное оборудование и технологии» будет проходить в два тура: первый (заочный) – с 26 сентября по 25 ноября 2022 года, второй (очный) – с 12 декабря по 16 декабря 2022 года (проводится в КГУ в формате конкурса с демонстрацией и защитой работ авторами в очном формате и (или) онлайн с использованием систем видеоконференции Zoom или Microsoft Teams).

Конкурс по номинации «Гонки роботов» проводится в один очный тур с 12 декабря 2022 года по 16 декабря 2022 года.

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