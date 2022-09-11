В Курганской области пройдут выборы в органы местного власти

В единый день голосования 11 сентября в Курганской области пройдут выборы выборных лиц местного самоуправления, состоятся три избирательные кампании:

По информации облизбиркома, дополнительные выборы депутатов Курганской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №1 и №6, дополнительные выборы депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №11, №18 и допвыборы депутатов Катайской городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №4, №5, №11.

Всего на 7 депутатских мандатов претендуют 25 зарегистрированных кандидатов от политических партий. Больше всего своих кандидатов выдвинут политические партии ЛДПР и Единая Россия – по 7 человек. Далее в убывающем порядке – Справедливая Россия-Патриоты-За правду» - 6, КПРФ – 4, а Российская партия пенсионеров за социальную справедливость – одного человека.

Наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов избирателей будут осуществлять наблюдатели, назначенные зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, а также субъектами общественного контроля.

В день голосования свои двери для избирателей откроют 30 избирательных участков. Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 часов по местному времени.

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