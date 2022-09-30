В Курганской области работа государственных структур становится эффективнее

За 2022 год в государственной жилищной инспекции удалось сократить время обработки документов и обработки запросов, исключить расход бумаги, а также снизить количество возвращённых на доработку документов с 40 до 5 процентов. Такая возможность появилась благодаря внедрению в ведомстве культуры «бережливого производства» проекта «Эффективный регион». Идея проекта заключается в оптимизации работы каждого сотрудника с максимальной ориентацией на потребителя услуг. В проекте «Эффективный регион» участвуют органы власти и подведомственные им организации.

Помимо этого на территории Курганской области реализуются проекты «бережливого производства» при поддержке госкорпорации «Росатом». Система «бережливого производства» направлена на постоянное совершенствование, в том числе рабочих мест, технологий, производства, бизнес-процессов. Направления 18 проектов следующие: «Государственное управление», «Муниципальное управление», «Образование», «Служба занятости населения», «Социальная сфера, культура» и «Сельское хозяйство». Также завершены 11 проектов по направлениям: «Государственное управление», «Муниципальное управление», «Многофункциональные центры», «Служба занятости населения», «Социальная сфера, культура» и «Спорт».

Руководитель проектных решений Центра кластерного развития Курганской области Фонда «Агентство технологического развития» Степан Сорока отметил, что во время реализации проекта в Госжилинспекции были разработаны рекомендации по подготовке ответов на запросы и краткие инструкции по делопроизводству для размещения в общедоступных местах, а также рекомендации по использованию электронной цифровой подписи.

Комиссия по оценке результатов отмечает, что эффективность реализованных проектов составляет порядка 100%.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области

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