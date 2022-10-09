В Курганской области растят новых Ломоносовых и Менделеевых

Прошло 4 года, как Вадим Шумков возглавил Курганскую область. «Новый мир» продолжает серию публикаций о том, что сделано за этот период губернатором и его командой. Сегодняшняя тема – развитие системы образования региона.

От того, в каких условиях учатся нынешние школьники, зависит, захотят ли они остаться жить в родном регионе и привести своих детей за те же парты. Это прекрасно понимает губернатор Курганской области Вадим Шумков, который поручил региональному правительству уделять самое пристальное внимание развитию системы образования Зауралья.

- С 2019 года в Курганской области было отремонтировано 258 образовательных учреждений. Общий объем финансирования данных работ составил 3,9 млрд рублей. В дополнение к этому было построено 4 школы и 19 детских садов, открыто 11 инженерных классов и 72 центра «Точка роста». В стадии строительства в данный момент находится еще 5 школ и 4 детсада, капитальный ремонт проводится в 77 школах, - сообщил «Новому миру» директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Один из центров «Точка роста» расположился в Першинской средней общеобразовательной школе Белозерского района. В 2020 году сюда поставили новые компьютеры, 3D-принтер, квадрокоптер, шлем виртуальной реальности и другое современное оборудование.

- Для Зауралья это очень важно. 80% наших школ находятся в сельской местности, треть из них – малокомплектные. Поэтому открытие «Точек роста», оснащенных современным оборудованием, позволит нам повысить качество образования и дать России новых Ломоносовых, Менделеевых, гениев в других областях знаний, - рассказала нашему изданию заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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