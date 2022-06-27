В Курганской области разработали «светофор» метеорологической опасности

В Зауралье по инициативе губернатора Вадима Шумкова разработали специальный цветовой код по степеням метеорологической опасности – «светофор», который позволяет оперативно координировать работу всех служб и информировать жителей региона о мерах безопасности, которые необходимо предпринять в случае погодной угрозы.

Предложение внедрить такую систему глава региона озвучил на совещании с Президентом Российской федерации Владимиром Путиным в мае этого года, в пик пожароопасной обстановки.

На определение уровня опасности влияют 10 основных факторов: температура воздуха – высокая и низкая; пожарная опасность в лесах – высокая и чрезвычайная; скорость ветра; осадки – дождь или снег; штормовые явления – гроза или град; гололед или мокрый снег.

Основанием для введения «оранжевого» или «красного» уровня опасности является штормовое предупреждение или штормовое оповещение ФГБУ УГМС по Курганской области и условия, когда опасные погодные условия могут вызвать серьезный материальный ущерб и человеческие жертвы.

Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области информирует граждан об алгоритме необходимых действий при каждом из уровней погодной опасности. Их четыре: «зеленый», «желтый», «оранжевый» и «красный».

Зеленый уровень – безопасный. Критерии введения уровней опасности отсутствуют.

Желтый уровень – потенциальная опасность. Возможна чрезвычайная ситуация. Алгоритм действий:

Если порывы ветра до 15-19 м/с. Проверьте состояние электросетей и оборудования в своих домах. При скачках напряжения электрической сети в квартире необходимо обесточить все электробытовые приборы. Не находитесь вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.

Если высокая пожарная опасность, 4 класс пожарной опасности на территории отдельных районов области. Минимизируйте работы, связанные с отрытым огнем.

Если дождь от 3 до 14 мм за период не более 12 часов. Не спускайтесь в открытые подземные переходы и другие заглубленные помещения. Находитесь в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если гроза. Не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш. Помните, что молния бьет в самую высокую точку на своем пути. Большое дерево, одинокий человек в поле и есть эта высокая точка.

Если мороз – минимальная температура воздуха от -30°C до -39°С на территории отдельных районов области. Воздержитесь от прогулок и поездок по городу на личном автотранспорте.

Если снег от 2 до 5 мм за период не более 12 часов. Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших над строениями, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

Если гололедица на отдельных участках дороги. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуться и попасть под колеса автомобиля.

Оранжевый уровень – реальная опасность. Существует возможность развития чрезвычайной ситуации.

Если сильный (шквалистый) ветер 20-24 м/с. Проверьте состояние электросетей и оборудования в своих домах. При скачках напряжения электрической сети в квартире необходимо обесточить все электробытовые приборы. Не находитесь вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций. Обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегайте большие деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (легкие постройки, мосты, эстакады, трубопроводы, линий электропередач, потенциально опасные промышленные объекты).Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии, закройте газовые краны. При патрулировании населенных пунктов соблюдайте меры безопасности.

Если стоит жара - максимальная температура воздуха на территории всей области 30-35°С; среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток и более, выше нормы на 7°C и более); высокая пожарная опасность - 4 класс пожарной опасности на территории всей области и чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс пожарной опасности в лесах на территории отдельных районов области. Сохраняйте эмоциональное спокойствие, т.к. любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара, употребляйте больше жидкости. Не проводите работы, связанные с открытым огнем. Создайте запасы воды для тушения возможных пожаров. Не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы. По возможности ограничьте длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.

Если сильный дождь (ливень), от 15 до 49 мм за период не более 12 часов. Не спускайтесь в открытые подземные переходы и другие заглубленные помещения. Находитесь в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу по телефонам 101 или 112.

Если сильная гроза. Не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш. Помните, что молния бьет в самую высокую точку на своем пути. Большое дерево, одинокий человек в поле – это и есть высокая точка. Не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие); при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову. Если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми. Нельзя купаться в водоемах.Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Если град диаметром до 20 мм. По возможности не выходите из дома во время града, находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Не покидайте во время града автомобиль.

Если мороз – минимальная температура воздуха от - 30°C до -39°С на территории всей области; аномально холодная погода (среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток и более ниже нормы на 7°C и более). Воздержитесь от прогулок и поездок по городу на личном автотранспорте. Перед выходом на улицу правильно оденьтесь: необходимо надеть шапку, закрывающую уши, вещи для защиты лица (например, шарф), варежки (не перчатки), свободную, теплую и водонепроницаемую обувь, шерстяные носки, несколько слоев свободной одежды. Во избежание отравления угарным газом зажигать открытый огонь, только если используется вытяжка или имеется возможность проветривать помещение.

Если сильный снег от 6 до 19 мм за период не более 12 часов; метель при скорости ветра 10-14 м/с и видимость 500-1000 м. Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших над строениями, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности. Плотно закройте окна двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

Если сильное гололедно-изморозевое отложение с диаметром не менее: 20 мм для гололеда, 35 мм для мокрого снега; 50 мм для изморози. Обращайте внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. При обнаружении оборванных проводов необходимо сообщить администрации населенного пункта о месте обрыва.

Если сильная гололедица – повсеместно, после дождя при похолодании. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуться и попасть под колеса автомобиля. При езде во время гололеда необходимо строго соблюдать необходимую дистанцию. Она должна быть в два - три раза больше, чем в летнее время.

Красный уровень – чрезвычайная опасность. Значительная вероятность катастрофических последствий. Алгоритм действий:

Если очень сильный ветер (ураган), 25 м/с и более. Проверьте состояние электросетей и оборудования в своих домах. При скачках напряжения электрической сети в квартире необходимо обесточить все электробытовые приборы. Не находитесь вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций. Обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегайте большие деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (легкие постройки, мосты, эстакады, трубопроводы, линий электропередач, потенциально опасные промышленные объекты). Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии, закройте газовые краны. Переместитесь из легких построек в прочные здания. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра. Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. Если вы едете в автомобиле, не прячьтесь в нем, постарайтесь найти укрытие в крепком строении или на дне любого углубления.

Если сильная жара – максимальная температура воздуха +36°C и выше; чрезвычайная пожарная опасность, 5 класс пожарной опасности в лесах на территории всей области. Сохраняйте эмоциональное спокойствие, т.к. любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара, употребляйте больше жидкости. Не проводите работы, связанные с открытым огнем. Создайте запасы воды для тушения возможных пожаров. Не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы. По возможности ограничьте длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции. Не топите печи. Не заправляйте горючим топливный бак машины при работающем двигателе.

Если очень сильный дождь – 50 мм и более за период не более 12 часов. Не спускайтесь в открытые подземные переходы и другие заглубленные помещения. Находитесь в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу по телефонам 101 или 112. Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Если крупный град диаметром 20 мм и более. По возможности не выходите из дома во время града, находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

Если сильный мороз – минимальная температура воздуха -40°С и ниже. Воздержитесь от прогулок и поездок по городу на личном автотранспорте. Перед выходом на улицу правильно оденьтесь: необходимо надеть шапку, закрывающую уши, вещи для защиты лица (например, шарф), варежки (не перчатки), свободную, теплую и водонепроницаемую обувь, шерстяные носки, несколько слоев свободной одежды. Во избежание отравления угарным газом зажигать открытый огонь, только если используется вытяжка или имеется возможность проветривать помещение. При переохлаждении необходимо вызвать скорую помощь, добраться до теплого помещения, снять мокрую одежду, укрыться чем-нибудь, съесть что-то сладкое, выпить теплый напиток (не алкогольный) и по возможности активно подвигаться.

Если очень сильный снег – 20 мм и более за период не более 12 часов. Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших над строениями, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности. Плотно закройте окна двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Подготовить двухсуточный запас воды и пищи, запасы медикаментов, средств автономного освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи), инвентарь для уборки снега.

Пресс-служба губернатора Курганской области.

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