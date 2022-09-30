В Курганской области развивают «Добрососедство»

С прошлого года в Курганской области начали внедрять новую технологию активного долголетия, которую назвали «Добрососедство». О ней в ходе прямого эфира, организованного региональным правительством в социальной сети «ВКонтакте», рассказала начальник управления социального обслуживания населения Главного управления социальной защиты населения Курганской области Светлана Кибанова.

- Каждый гражданин, который видит человека пожилого возраста, нуждающегося в какой-либо помощи, может информировать об этом социальные службы, и те навещают его. Благодаря этому опеку и заботу за последнее время получили более 200 нуждающихся. Но особенно важно то, что активное участие в оказании помощи начинают принимать соседи пожилого человека, то есть между людьми устанавливаются добрососедские отношения, - сообщила Светлана Кибанова.

Еще одной технологией активного долголетия, которая внедряется в Курганской области, является служба сиделок. По словам Светланы Кибановой, раньше они существовали в восьми муниципальных образованиях региона, а сейчас — уже в 14-ти. Например, очень активно службы сиделок работают в Кургане, Далматово, Катайске, Каргаполье и Притобольном муниципальном округе.

- Для маломобильных граждан, которые не могут самостоятельно передвигаться без посторонней помощи, на территории региона действует 23 пункта проката технических средств и оборудования. Помимо этого функционирует «Школа ухода», где родственников обучают различным техникам ухода за такими гражданами. Данными услугами воспользовались более 3000 родственников и маломобильных граждан, - рассказала начальник управления соцобслуживания населения Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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