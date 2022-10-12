В Курганской области развивают комплексную застройку

Прошло 4 года, как Вадим Шумков возглавил Курганскую область. «Новый мир» продолжает серию публикаций о том, что сделано за этот период губернатором и его командой. Сегодняшняя тема – развитие жилищного строительства в регионе.

В Курганской области планомерно ведется работа по повышению комфортности проживания граждан. Ведь квартира — то место, где человек проводит большую часть жизни, поэтому важно, чтобы ему там было уютно и безопасно.

- За последние годы из ветхого жилья расселены 1360 зауральцев. Объем строительства многоквартирных домов год от года растет и в текущем году составит почти 242 тыс. квадратных метров, - сообщила «Новому миру» директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

По поручению губернатора Вадима Шумкова особое внимание уделяется комплексному развитию территорий. Необходимо, чтобы у человека были не только стены и потолок, но и детская игровая площадка во дворе, парковочное место для автомобиля, удобные подъездные пути к дому и развитая инфраструктура района — с необходимым количеством торговых точек и объектов соцкультбыта.

- В Кургане со строительными компаниями заключено 4 договора комплексного развития территорий. Общая площадь переданных им под застройку земель составляет 270,6 гектара. В Шадринске под индивидуальное жилищное строительство и малоэтажное строительство выделено 17 гектаров, а в селе Колесниково Кетовского района – земельный участок площадью 24 гектара, - сообщила Ирина Саблукова.

Николай Волков.

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