В Курганской области реализуется свыше 500 инвестиционных проектов

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата прямо или косвенно отражает все процессы, происходящие в экономике того или иного субъекта Российской Федерации. В Курганской области эти процессы за последние три года имеют только положительный характер. Об этом, выступая сегодня в прямом эфире, который прошел в группе правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте», заявил заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов

- За прошлый год на территории региона было реализовано 242 инвестиционных проекта на общую сумму более 7 млрд рублей, создано практически 2000 новых рабочих мест. Сейчас в процессе реализации находятся уже 557 инвестпроектов на сумму более 70 млрд рублей, благодаря которым будет создано более 7000 дополнительных рабочих мест, - озвучил порядок цифр заместитель губернатора.

Напомним, что Курганская область признана наиболее развивающимся регионом по улучшению инвестиционного климата. За год она улучшила свое положение в национальном рейтинге сразу на 36 позиций и теперь входит в ТОП-15. Об этом во всеуслышание на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил Президент России Владимир Путин.

Николай Волков.

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