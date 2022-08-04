В Курганской области ремонтируют шесть сельских отделений почтовой связи

В Курганской области реализуется программа модернизации сельских отделений почтовой связи, запущенная по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина и по инициативе партии «Единая Россия». В 2022 году АО «Почта России» отремонтирует в регионе шесть отделений почтовой связи – четыре отделения Кетовского округа, а также в Далматовском и Частоозерском округах.

Руководитель исполкома партии «Единая Россия» Родион Вяткин и секретарь Кетовского местного отделения партии Леонид Воинков проверили ремонт отделения в селе Иковка Кетовского округа.

«Почта на селе – это центр многих услуг. После модернизации жители смогут пользоваться почтовыми, финансовыми и цифровыми услугами. Здесь появится новая удобная мебель, оборудование. Также почта станет доступна и маломобильным гражданам», - рассказал Леонид Воинков.

В Курганской области 472 отделения почтовой связи, 408 из них находятся в сельской местности. До 2025 года в регионе планируется капитально отремонтировать 335 почтовых отделений.

Развитие «Почты России» и ее региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России».

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