В Курганской области росгвардейцы обезвредили боеприпасы времён Гражданской войны

Взрывотехники ОМОН «Скиф» Управления Росгвардии по Курганской области дважды выезжали в Лебяжьевский муниципальный округ на места обнаружения подозрительных предметов, внешне похожих на боеприпасы.

Один из них был найден в селе Лисье при проведении земельных работ, а второй - в лесном массиве недалеко от рабочего поселка Лебяжье.

Прибывшие специалисты ОМОН Росгвардии установили, что обе находки являются артиллерийскими снарядами калибра 120 мм со следами глубокой коррозии предположительно времен Гражданской войны.

Снаряды были уничтожены с соблюдением всех мер безопасности, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Росгвардия напоминает, что при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, необходимо быть предельно осторожными, не приближаться к находке и немедленно сообщить о ней в правоохранительные органы.

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