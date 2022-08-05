В связи с установившейся сухой и жаркой погодой и повышением пожарной опасности в Курганской области с 5 по 15 августа введён запрет на посещение лесов гражданами.

В этот период нельзя въезжать в лесополосу на автомобилях и находиться на территории земель лесного фонда. В лесах полностью запрещено разведение костров, сжигание мусора, проведение любых пожароопасных работ.

в соответствии с заключенными договорами купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. А также тех, кто осуществляет работы по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и тушению лесных пожаров, лесной охране, охотнадзору, аварийно-спасательные работы и профилактические и внеплановые (аварийные) ремонтные работы на линейных объектах, полицейским, задействованным в проведении мероприятий по профилактике лесных пожаров, в выявлении и пресечении преступлений и административных правонарушений и т.п.

Напоминаем, что за нарушения требований пожарной безопасности в лесах действует административная и уголовная ответственность. Штрафы составляют до 30 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч рублей для юридических лиц.

Заметив возгорание или факт нарушения техники пожарной безопасности, звоните по телефонам:

единый номер 112;

лесная охрана 88001009400;

диспетчерская служба лесного хозяйства 8 (3522) 43-63-61, 43-63-51.

Фото Николая Пушилина.

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