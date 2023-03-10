В Курганской области сельских ребят знакомят с ведущими предприятиями региона

В Курганской области продолжается серия образовательных туров «Курган – возможности роста» для ребят из сельской местности. Новыми участниками проекта стали учащиеся из Варгашинского и Белозерского округов.

Ребят из сельской местности знакомят с ведущими предприятиями, современными образовательными учреждениями, историей областного центра и работой правительства региона.

Ребята посетили Курганский промышленный техникум, познакомились с работой завода «Темпер», побывали на обзорных экскурсиях в областном краеведческом музее и в здании правительства Курганской области.

В правительстве с ребятами встретилась исполняющая обязанности заместителя губернатора по социальной политике Наталья Кирилова. Школьники поделились с ней своими впечатлениями от тура. В беседе школьников интересовали вопросы по созданию спортивной инфраструктуры, добровольческой деятельности и ремонта школ.

Наталья Кирилова рассказала о своей учебе в сельской школе, акцентировала внимание школьников на том, как важно хорошо учиться и быть трудолюбивым.

«Если вы будете стараться быть лучшими — вы ими обязательно станете. Ребята, у вас для этого есть все необходимые условия: мы ремонтируем школы, обновляем техникумы и колледжи, развиваются вузы. У нас в регионе реализуются программы поддержки тех, кто решил строить дом или начинать собственное дело. Правительство области оказывает адресную поддержку всем, кто готов трудиться на благо нашей малой Родины», - отметила Наталья Кирилова.

Отметим, что образовательные туры «Курган – возможности роста» организованы для ребят из сельской местности по инициативе губернатора Вадима Шумкова.