В Курганской области «серебряные волонтеры» помогают детям

В Курганской области широко распространено «Серебряное волонтёрство». Его активными участниками на постоянной основе являются 480 представителей «серебряного возраста». За последнее время они оказали помощь более чем 3500 жителей региона. Об этом в ходе прямого эфира, организованного региональным правительством в социальной сети «ВКонтакте», сообщила начальник управления социального обслуживания населения Главного управления социальной защиты населения Курганской области Светлана Кибанова.

- Особенно важно то, что свой богатый жизненный опыт «серебряные волонтеры» передают подрастающему поколению — детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Так, волонтёрское объединение в городе Кургане реализует проект «Связующая нить поколений». Они регулярно посещают Областной социально-реабилитационный центр, где вместе с детьми готовят концертные программы, обучает их вязанию и кулинарии, - привела пример Светлана Кибанова.

По ее словам, аналогичный проект на базе Катайского филиала центра помощи детям реализует Объединение волонтёров Катайска. Также очень интересен проект в Белозерском муниципальном округе.

- Там бабушки читают малышам сказки, записывают это на видеоносители и распространяют записи различным образом. Тем самым они дарят частичку своего душевного тепла тем деткам, которые в этом нуждаются, - рассказала начальник управления социального обслуживания населения.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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