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В Курганской области сформировали команду на Всероссийские зимние сельские игры

В прошлом году наши спортсмены завоевали 3-е общекомандное место из 45 регионов страны.

6 марта, 2023 - 11:01

Сборная команда Курганской области, которая примет участие во Всероссийских зимних сельских спортивных играх, которые пройдут в городе Череповец Вологодской области с 16 по 20 марта 2023 года, сформирована по итогам областных соревнований «Зауральская метелица», сообщили в управлении по физической культуре и спорту.

В сборную вошли 16 представителей муниципальных команд из Каргапольского, Кетовского, Частоозерского округов.

Отметим, что наши спортсмены являются постоянными участниками всероссийских сельских спортивных игр. На прошлых, Х Всероссийских зимних сельских спортивных играх 2021 года в общекомандном зачете заняла 3 место из 45 субъектов Российской Федерации, попав в шестой раз в десятку сильнейших команд.

На XI Всероссийских зимних сельских спортивных играх будут разыграны медали по 7 видам спорта. Однако представители Зауралья примут участие в 6 видах: лыжные гонки, полиатлон, соревнования спортивных семей (с мальчиком и с девочкой), троеборье дояров и механизаторов.

 

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6 марта, 2023 - 11:01

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