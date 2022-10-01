В Курганской области широко внедряют технологии активного долголетия

Для помощи людям старшего возраста в Курганской области используются технологии активного долголетия. О том, что это такое, в ходе прямого эфира, который организовало региональное правительство в социальной сети «ВКонтакте», рассказала начальник управления социального обслуживания населения Главного управления социальной защиты населения Курганской области Светлана Кибанова.

- Технологии активного долголетия — достаточно широкое понятие. Это различные формы, методы, приёмы работы с гражданами старшего возраста, которые направлены на сохранение их жизненной активности, социальной позиции, а также физического и интеллектуального здоровья, - пояснила она.

Наиболее распространенной технологией активного долголетия в Курганской области является социальный туризм. На сегодняшний день органами соцзащиты региона разработан уже 44 экскурсионный маршрут — например, «Православное кольцо Кургана», туристические поездки в Катайск, на Савин и в другие точки Зауралья, обладающие какими-либо достопримечательностями. Только в этом году участниками социального туризма стали более 2500 граждан старшего возраста.

- Другой популярной формой активного долголетия являются «Университеты третьего возраста». Студенты «серебряного возраста» приходят на различные факультеты — например, по декоративно-прикладному искусству, компьютерной и финансовой грамотности, другие факультеты. За прошлый учебный год обучение на них прошли более 800 человек, сейчас объявлен новый набор. Принимаются все желающие. Заинтересовавшиеся могут обратиться в органы соцзащиты, - посоветовала Светлана Кибанова.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.