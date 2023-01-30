В Курганской области скорректируют условия выдачи гранта на создание фермерских хозяйств

В Курганской области в 2023 году собираются скорректировать условия предоставления грантов на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом 25 января на выездном заседании инвестиционного совета в Притобольном округе заявил директор департамента АПК Павел Кощеев.

По его словам, грант смогут получить не только начинающие фермеры, но и фермеры, работающие не первый год. Однако главным критерием при отборе проектов станут показатели деятельности, указывающие на высокие темпы роста по основным направлениям. Например, увеличение поголовья животных, прирост производства сельхозпродукции, создание новых рабочих мест и другие. Еще одна хорошая новость — максимальный размер гранта будет увеличен до 5 млнрублей.

По словам руководителя профильного ведомства, предусматривается увеличение финансирования на приобретение сельскохозяйственных животных, предоставление грантов сельским кооперативам, техперевооружение объектов животноводства и переработки.

В целом же, по словам Кощеева, в наступившем году в агропромышленном комплексе региона сохранятся основные направления государственной поддержки в растениеводстве, животноводстве, льготном кредитовании сельхозорганизаций, грантовой поддержке фермеров и кооперативов.

В 2023 году на реализацию региональной программы развития АПК планируется выделить 1,2 млрд рублей, что сопоставимо с уровнем 2021 года.

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