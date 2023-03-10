В Курганской области сменился глава Союза промышленников и предпринимателей

В Курганской области сменился председатель регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». Новым главой объединения стал председатель Совета директоров АО «Кургандормаш» Юрий Авдалов. За это сегодня, 10 марта, единогласно проголосовали участники общего собрания членов «Союза промышленников и предпринимателей». Других кандидатур на голосование предложено не было, передает из зала заседания обозреватель «Нового мира».

Предыдущим председателем Курганского отделения РСПП был исполнительный директор ОАО «Синтез» Борис Жоров. Он подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.

- Борис Михайлович, от всех коллег выражаю вам благодарность за проделанную работу. Вы выполняли обязанности главы регионального отделения РСПП профессионально, компетентно, четко, по существу. Вы возглавляли его в непростое время пандемии. И в том, что курганская промышленность достойно преодолела этот этап, немалая ваша заслуга, - обратился к Жорову заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов.

Сенатор Совета Федерации от Курганской области Сергей Муратов, который много лет возглавлял региональное объединение работодателей до Бориса Жорова, напутствовал Юрия Авдалова такими словами:

- До вас председателями «Союза промышленников и предпринимателей» были мэтры курганской промышленности – Николай Васильевич Парышев (ЗАО «Курганстальмост), Анатолий Васильевич Чернов (ОАО «Корвет»), Владимир Николаевич Казаков (АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования»). Вы из них самый молодой. Надо соответствовать. Теперь вы заботитесь не только о «Кургандормаше», а обо всей зауральской промышленности. Это огромная ответственность. Вы встраиваетесь в команду губернатора Вадима Михайловича Шумкова. Ни в коем случае подводить нельзя.

Владимир Архипов поручил новому председателю Курганского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» Юрию Авдалову разработать программу развития объединения и в целом промышленности региона.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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