В Курганской области смогли назвать район, где за пять лет никто не утонул

С начала года количество происшествий на водных объектах в Курганской области уменьшилось на 21% (в сравнении с прошлогодним показателем), число погибших на воде – на 22%. Об этом «Новому миру» сообщил начальник Главного управления МЧС России по Курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский.

- По месту гибели статистика такова: на реках утонули 11 человек, на озерах – четверо, на искусственных водоемах – трое. В несанкционированных местах купания погибли 13 человек, при рыбной ловле – двое, из-за ненадлежащего контроля со стороны взрослых – один ребенок, - сообщил собеседник нашему изданию.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Курганской области, анализ данных за последние 5 лет показал, что гибель на воде происходила практически во всех муниципальных образованиях региона.

Ни одного утонувшего за пятилетку не было только в Частоозерском районе, хотя даже из его названия видно, что там много водоемов. Возможно, речь тут можно вести об эффективности профилактической работы с населением по предотвращению купания в несанкционированных местах.

Николай Волков.

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